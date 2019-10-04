【禁蒙面法】梁芷珊嬲嬲豬爆Seed：只許州官蒙面 不准百姓戴罩 (19:15)

特首林鄭月娥會同行政會議，通過引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，周六（5日）凌晨零時起生效。《禁蒙面法》公布後惹來廣泛爭議，才女梁芷珊在facebook化身「珊吹老師」，並對《禁蒙面法》表示不滿：「珊吹老師而（依）家好慶（㷫），各位唔駛（使）勸珊吹老師，我今日要潑婦罵街！咩呀？佢係女人，我唔係女人呀？

喂！八婆，好就女人，唔好就累人！你知唔知你做緊千古人版呀？一日喺度添煩添亂，搞到全部人癲晒，成個宇宙震晒，你有病呀！

你知唔知你嘅病徵係咩呀？係更年期綜合症候群延遲醫治導致心理失衡，強迫症加操控狂發作！

更年期綜合症候群明顯心理變化症狀包括：焦慮、失憶、心情抑鬱、易怒、心情擺盪，性情大變，呢啲女人嘢，好心你自己理掂佢啦！修身齊家先至可以治國平天下呀！

你唔去好好去正視一切由你同你條閏（閨）蜜同你班𡃁而起嘅所有問題，幾百萬人同你講過㗎嘞，你無聽，而（依）家仲將你既（嘅）嚴重操控狂擺落全香港人度，你哋行嘅呢條路，完全同全世界嘅步伐相違背！你喺度強迫緊全香港人跟你『人衰行路打倒褪（退）呀』！其實，最變態係人人唔准戴，但你啲𡃁又准戴。」

各位同學，借古喻今，呢啲叫做：『只許州官蒙面，不准百姓戴罩。』」

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（即時娛樂）