【金宵大廈】Alex生死之謎將揭盅 李施嬅爆Big Boss已出現 (21:30)

無綫劇集《金宵大廈》獲網民力推為「神劇」，日前劇情講述Alex（李施嬅飾）為趕返港跟阿蕭（陳山聰飾）看流星雨而調班，結果遇上飛機失蹤，其生死之謎惹觀眾關注。值得留意的是，自Alex從紐約返回金宵大廈後，為何她出現時身邊愈來愈多水？似乎「水」是一個關鍵線索。

李施嬅接受《東張西望》訪問，她說近日劇情交代Alex在飛機上所發生的事：「Alex可能未必死，可能是另一個空間嘅嘢。」至於Alex與阿蕭的宿世情緣，Alex與Coco（李施嬅分）錯綜複雜的關係，李施嬅稱劇中在1960年代時，旭輝（陳山聰分飾）做了一些決定令Coco死亡，便可解釋Coco為何會死。「因為一些執念，令到我哋今世遇到同樣發生嘅嘢」。至於結局安排，李施嬅說自己非常喜歡，卻未有透露是happy ending？還是sad ending？不過，李施嬅爆劇中有個big boss，此人在劇中擁有很強大力量，並且已經現身。

至於監製葉鎮輝則表示，他自己覺得Alex仍未死，只是用另一個方式出現在阿蕭面前，很多觀眾估是否與平衡時空或結界有關。他透露劇情將交代Alex在飛機上發生了什麼事，以及為何她可以回來。

（即時娛樂）