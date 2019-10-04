【未了解「禁蒙面法」內容】莊思敏：如能令市面平靜 我絕對支持 (23:11)

特首林鄭月娥會同行政會議，通過引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，周六（5日）凌晨零時起生效。《禁蒙面法》公布後惹來廣泛爭議，莊思敏今日出席慈善活動時也有發表意見，她說：「如果這條法例是能夠令市面平靜，我絕對支持！但我未了解法例內容，相信很多香港市民都希望能夠平靜，不希望任何一方受傷害。」她跟陳君宜合資的餐廳最近轉手，莊思敏承認轉讓給一間基金，雖然平手離場，但花了多年心血及時間，所以也覺得很可惜。至於餐廳轉手是否跟其政治立場有關，她稱是大環境因素，不可能怪任何人。

感情方面，莊思敏早前認戀台灣男Brian，她提到男友便甜絲絲透露大家拍了拖數個月，是梁麗翹介紹他們認識的；之前莊思敏到台灣工作，對方介紹Brian帶她歎美食，她膽粗粗搵男方；繼而幾個月前到台灣玩時再相約，大家飲了酒放鬆了，感覺有feel才開始發展。她強調是Brian主動展開追求，之後讚男友細心、溫柔，但較慢熱；因大家始終有文化差異，要慢慢適應。莊思敏稱放假時便會飛往台灣，大約一個月一次，至於有否信心開花結果，她說交由上天安排，但自己每次拍拖都以結婚為大前提。談到被妹妹莊思明爆她會選擇閃婚，莊思敏笑妹妹對婚禮要求很高，她自己就沒有所謂，簽張紙就可以，因大大小小的婚禮也去過，故希望自己的婚禮簡簡單單。

（即時娛樂）