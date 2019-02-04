【金宵大廈】連繫Alex阿蕭前世今生 林老師身分詭秘疑是Big Boss (16:45)

李施嬅與陳山聰在《金宵大廈》的前世今生戀情受觀眾追捧，兩人飾演的Alex、阿蕭上一世慘死，今生欲再續未了緣，但Alex卻登上失聯客機，以非人非鬼姿態返回大廈。她跟阿蕭的戀情至今仍有不少謎團未解開，能否有好結果亦是未知數。李施嬅日前接受《東張西望》訪問時就透露劇中有一位力量非常強大的「Big Boss」，而且已經出現。相信此人在劇中跟Alex、阿蕭的前世今生有極大關連，而貫穿全劇能跟Alex、阿蕭前世今生有關係的就只有林老師（劉江飾）及黑貓「靚寶」。

編審羅佩清曾透露靚寶是貫穿Alex、阿蕭前世今生的角色，言下之意即靚寶在金宵大廈已生活超過50年，絕非一隻普通貓。每次有奇怪事發生，靚寶都會出現，昨晚一集更引領Alex和阿蕭到舞廳，讓兩人喚醒前世記憶。而跟靚寶一樣在金宵大廈生活了50年就只有書店老闆林老師。年青時的林老師，即張彥博飾演的「林哥仔」一直暗戀CoCo，將Coco的夢境寫成小說《夢遊》，而書中故事正是Alex、阿蕭今世遇上的事。

據知情人士透露，林哥仔與靚寶關係特殊，林哥仔的真正身分是貓妖，更殺過人。林老師在第13集中看到阿蕭畫了CoCo的畫像後故意帶阿蕭去金宵舞廳，要他查看氣槽。阿蕭頭痛欲裂，腦海浮現連串前世畫面後暈倒。他醒來後向林老師透露經常夢見CoCo，林老師卻裝作不知道CoCo是誰，更突然目露凶光，看來極不簡單﹗陳山聰昨日在《金宵大廈》宣傳活動上亦曾透露林哥仔是全劇最恐怖的角色，令人懷疑李施嬅口中的「Big Boss」就是林老師。

（即時娛樂）