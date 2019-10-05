【抗爭者主題作品遭下架】杜汶澤感失望 跟Vans割席 (16:17)

美國街頭服飾品牌Vans，早前舉行鞋履設計比賽，其中一款作品，是以反修例運動為主題，獲不少網民支持及投票，然而該作品在網上離奇被消失，惹來網民熱話，紛紛要求品牌交代，而品牌今午在網上發聲明，指品牌從沒有任何政治立場，又謂一直堅持有關尊重及包容原則。

而向來獲品牌贊助並支持該品牌的杜汶澤，於今午3時許在facebook抒發感受，阿澤說：「首先，本人感謝過去多年來獲Vans品牌的讚（贊）助及支持，而且自己本身亦非常喜歡該品牌的產品，家中大大話話藏有超過五十對以上。

昨日（4日）在連登上看到以抗爭者為主題的Vans鞋參加了由品牌主辦的設計比賽，不禁即時轉發，以示支持，並且呼籲大家投票。結果看到此參賽者的作品在短短一小時之內超越了十萬票，非常高興，更以為它會有機會面世，十分期待。

無奈今天看到該品牌已經把這作品下架，本人感到非常失望。我比任何人更加清楚知道，香港市場，無法能夠與中國比較，在商言商，本人對任何商業機構基於這個原因而作出的選擇一向都非常尊重。

無奈此舉令本人對這酷愛多年的Vans突然在一刹那之間，失去了過往的熱情，再穿不上了。香港人已走投無路，在這個艱難的時刻，要面對此等對待，作為土生土長的我，深感難過。

我以後會節衣縮食，自己出錢買自己喜歡的鞋，穿得自在，與香港人同行。Even if we burn......在此祝願Vans生意興隆！再見。」

（即時娛樂）