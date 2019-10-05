【聽到把聲都Skip唔切】梁芷珊：真係唔得莊思敏囉... (17:02)

昨日莊思敏出席活動時表示支持《禁蒙面法》，但就未了解法例內容：「如果這條法例是能夠令市面平靜，我絕對支持！但我未了解法例內容，相信很多香港市民都希望能夠平靜，不希望任何一方受傷害。」

而向來支持反修例運動的才女梁芷珊，今早在facebook發文，內容除提及蕭若元外，她還借機狂窒莊思敏，梁芷珊說：「我呢，好多時朝早都會聽蕭若元頻道，佢嘅學識好廣博，佢嘅分析好好，只係預測比較神

咁聽分析唔一定要信預測吖嘛，好似我聽足球同埋賽馬嘅分析，聽完資料之後就自己諗，無人叫你信晒預測，就算信咗而唔中，都冇得怨㗎喎。

我好支持蕭生，好尊敬佢無私地同大眾分享佢嘅學識同埋見解，搵咁多資訊係好大嘅工程，佢非常聰明，而且佢心地好，分享呢個Intention係Good嘅

但係！但係！但係！

點解蕭生個頻道裏面永遠夾住莊思敏嘅廣告？我已經發現咗好耐，每次聽到佢把聲，都skip唔切，但最少都要聽5秒。

請問點樣要求Youtube唔好令我睇到莊思敏廣告？『吓？$1888十次？嘩，（高10度）即係$188一次？咁減唔到點先....』

聽廣告我OK嘅，但我可唔可以揀Coffee（林芊妤）、鍾嘉欣、陳敏之版本？真係唔得莊思敏囉...由唔塞車扮好塞車，到唔了解內容但又覺得反蒙面法OK，同埋話自己每次拍拖都以結婚為目標（哈，又真係唔知道點解我成日留意到佢啲新聞）

最後，蕭生，唔好唔講，請你繼續講。」

（即時娛樂）