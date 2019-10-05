【專訪】小女人經歷高低起跌 李麗珍不再憧憬愛情 (18:06)

李麗珍在劇中跟27歲ERROR成員何啟華有段戲中戲的母子戀，現實中的她坦言不接受這種戀愛。（《娛樂風雲》劇照）

李麗珍（珍妹）在ViuTV處境劇《娛樂風雲》中飾演昔日當紅花旦練月美。事隔5年再拍港劇，過去兩年更幾乎停留在休息狀態，珍妹解釋主要是為了陪伴正在加拿大讀大學的女兒許倚榕，順道治療與舊愛潘源良四度分手的情傷。眼見女兒明年大學畢業，加上自覺懶惰了幾年，珍妹決定全面復出。她說︰「女兒沒反對，也不可以反對。我們的關係像朋友，我做什麼，她都會支持。」

珍妹在《娛樂風雲》的角色「練月美」也是為小孩息影後再復出，她認為練月美非其現實寫照︰「練月美是個野心很大的人，不甘心做演員，希望能雄霸娛樂圈。我怎會那麼大膽﹗我只是一個很蠢的小女人﹗」入行30多年，珍妹一出道就當女主角，1999年更憑電影《千言萬語》成為金馬影后。她說︰「我不會想以前有多風光，否則很難做人。（由一線女星跌下來有冇不開心？）沒有，人生總有高低，始終會過去，總之不要放棄。」

珍妹的感情路並不平坦，經歷過失婚，與舊愛潘源良拖拉多年還是分手收場。她坦言不再憧憬愛倩︰「以前愛情至上，現在不再主動渴求，覺得悶就畫畫、約朋友和工作。」回望過去，珍妹認為開心不開心各佔一半，但早已忘記最不快樂的是什麼，只希望未來能拍到一部令觀眾發笑的喜劇。她說︰「現在的環境令人想哭，如果拍到部戲能令人笑，就真的很成功。」

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（即時娛樂）