【所見所聞】冇搶購 陳詠燊：香港人 勝在根本高質 (23:56)

電影《逆流大叔》導演陳詠燊今日陪老婆超市購物，在facebook分享感受，讚揚超市工作人員，希望管理層知道要好好表揚。

他寫道：「香港人，勝在根本高質。全港各大機構合力製造戰爭氣氛，大型商場全部關門，兩大超巿有一間暫停營業，一間預告五時收工，人潮當然出現。筆者入到惠康，付款人龍足足繞了整間超巿室內一個大圈，於是我與太太分工，我負責排隊，她負責選購食物。自己本身都覺得場面猶如打仗前夕，但沿路一路排，一路發現隊伍前進得好快，又發現很多食物都未有所謂搶購一空的情況，看看前前後後的購物人士，大家都很有秩序，而且都是只買足夠的，而不是恐慌式掃貨囤積，終於我只排了廿分鐘左右就排完，比太太選購的速度還快。太太趕到來，也只買了未來兩、三天夠用的東西就算，她說雪藏雞肉只剩下兩包，於是她也只拿了一包，留下一包給其他人。這，就是香港人。」

「收銀位置，負責的叔叔姨姨十分有效率，三個人一team，一位落貨，一位計數，一位入袋，話咁快攪掂。同叔叔傾兩句，他說五點就收，知道一定多人，所以做足準備。我提他要截龍才行，否則五點收不到，他說承諾了五點收工，就要五點才截龍。不知怎的，看著他們我很感動，過程中我講了很多聲『唔該晒』與『辛苦晒』。香港人經歷過那麼多風浪，也能撐到今時今日，靠的從來不是甚麼人的施捨，而是我們本身就是高質。我愛香港人。#深井區惠康#管理層見到的話請好好表揚員工們」

（即時娛樂）