【台灣金鐘獎】《與惡》奪6獎成大贏家 賈靜雯出道29年首封后 (12:19)

台灣「第54屆金鐘獎」昨晚在國父紀念館舉行，《我們與惡的距離》獲得最佳戲劇、導演、最佳女主角、最佳男女配角、編劇獎共6項大獎成為大贏家。出道29年的賈靜雯首次入圍就封后，在台上表示︰「謝謝大家給我的支持，讀書之後踏入的工作就是表演，沒有停止過，謝謝評審看見，我是一個非常幸福也幸運的人，謝謝公共電視，我會繼續努力，謝謝我的原生家庭，父親走得早，母親教我一路勇敢，也謝謝我的先生修杰楷，謝謝你一路的支持。所有的喬安都歸功於她，唯有愛跟放下才能繼續往前走。」

她在台上更自爆，當初《我們與惡的距離》製作人直接說要用過氣女藝人，才令她有機會得到肯定。慶功宴上， 賈靜雯開心落淚，透露得獎後第一時間致電修杰楷。她說︰「聽到他的聲音，他說『我就知道是你得獎』，我就落淚了。」賈靜雯表示獎金會用來孝順媽媽，她說：「不敢說自己是人生勝利組，也很謝謝過去的自己、珍惜現在。」

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（即時娛樂）