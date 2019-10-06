【金宵大廈】CoCo生死成關鍵 阿蕭穿越時空欲改寫命運... (17:41)

無綫熱播劇《金宵大廈》今個星期日（10月13號）大結局，Alex（李施嬅飾）與阿蕭（陳山聰飾）宿世情緣的所有謎團終於被解開，今生能否再續未了情亦有定案。上集講到阿蕭與Alex走入金宵舞廳，發現50年前旭輝送給CoCo的流星心口針，喚醒前世記憶，Alex及後再次消失，不知所蹤。阿蕭回想與Alex的過去，悲從中來，在天台遇見林老師（劉江飾），阿蕭追問與Alex的前世戀情，以及CoCo、旭輝的身分，之後又向賓館老闆娘Yuki（康華飾）查探金宵舞廳的過去。

阿蕭在書店發現CoCo及旭輝的合照，再次向林老師追問兩人過去。原來這張合照是林老師50年前為CoCo、旭輝拍攝的。CoCo與旭輝當年偷偷拿走黑社會大佬雄哥的贓款，雄哥出獄後到舞廳，脅持CoCo到天台質問贓款下落。為了保命，CoCo與旭輝決定遠走高飛，CoCo將此事告之林哥仔（張彥博飾），林哥仔非常不捨，為兩人拍下合照留念。

阿蕭到天台尋找線索，林老師使計將他困在水箱內，阿蕭性命危在旦夕，迷糊間夢見旭輝中槍墮海。膠罐（林子善飾）聽到水箱有聲，打開水箱救回阿蕭。獲救後的阿蕭往找林老師，兩人激烈爭執，阿蕭被炒魷。林老師被引至舞廳，阿蕭指他當年因愛成恨殺死CoCo，林老師反指是旭輝害死CoCo。

阿蕭發現靚寶非普通貓，懇求靚寶讓他再見Alex。阿蕭入夢，見到旭輝和CoCo走入書店逃避雄哥追殺，但旭輝最後竟然為了錢間接害死CoCo，自己亦中槍墮海。阿蕭醒來後悲痛欲絕，突然見到Alex出現......阿蕭意外墮海，發現在生死邊緣時或能穿越時空，阻止悲劇發生，遂苦求林老師幫助，讓他夢回旭輝死前一夜。

夢中，旭輝、CoCo及林哥仔在碼頭對付雄哥手下，林哥仔意外暈倒。旭輝和CoCo上船逃走時，CoCo被雄哥槍傷......阿蕭醒來，終於知道旭輝與CoCo之死的真相。阿蕭發現金宵大廈的人事有異，驚覺時空改變了，求林老師再幫他入夢救CoCo被拒，只好跳入天台水箱，從夢中返回60年代......

阿蕭最後能否改寫CoCo與旭輝的命運？如果成功，引用「蝴蝶效應」法則，今生阿蕭與Alex，以及金宵大廈內所有人的命運也極可能被改寫......

（即時娛樂）