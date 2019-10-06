【黃面紅底？】五星紅旗指甲惹質疑 88歲黃夏蕙高EQ回應... (16:38)

黃夏蕙拿著提名表格，不過網民的亮點放在夏蕙姨的五星紅旗指甲上。（黃夏蕙facebook圖片）

88歲的黃夏蕙早前宣布今年出戰區議會，今日凌晨夏蕙姨在facebook一張拿著「2019年區議會選舉一般選舉」的提名表格，並說：「我好亂呀！以後我化厚妝，會唔會俾（畀）人罰2萬5仟（千）大元架（㗎）？入差館果（嗰）陣，會唔會俾（畀）人摸我架（㗎）？當我係驅風聖藥咁米（咪）大件事？啋！

有D（啲）選擇困難症要大家幫下手，唔知揀邊個區好？修頓之前要1463票先得；

黃大仙個位仲要係自動當選；屯門樂翠要2013票......我好亂呀！大家乖乖地（哋）俾（畀）D（啲）意見我啦！備註：照片有3個亮點。」不少網民支持夏蕙BB，又建議她選黃大仙區，原因是夏蕙姨每年農曆新年，都會到黃大仙上頭炷香。

不過有眼利網民卻發現，夏蕙姨的指甲有五星旗圖案，即惹起網民議論紛紛，有網民坦言：「手足小心呀，五星紅旗指甲，黃面紅底。」夏蕙姨則回應：「因為我好愛國，更加愛香港！所以更加要話俾（畀）政府知道，香港人係要愛，唔係靠嚇。」同時亦有網民說：「指甲五粒星係咪代表五大訴求先？」

之後夏蕙姨亦淡定回應：「聰朋（明）既（嘅）您地（哋），終於搵到亮點！鬧同讚都係意見，我更加會關注同回覆鬧既（嘅）朋友，因為一切民生，由鬧的論點開始研究，先至係民心所在。」

（即時娛樂）