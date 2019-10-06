【首度提名即封后】出爐金鐘視后賈靜雯：昨晚好似一場夢 (22:10)

昨晚憑熱爆台劇《我們與惡的距離》奪得「第54屆金鐘獎」戲劇節目女主角獎的賈靜雯，獲獎後在社交網上載照片並抒發得獎感受：「昨晚好似一場夢...這夢真實但又虛幻...出道29年，第一次入圍金鐘女主角（有點慚愧）一入圍就給我如此大的肯定！這不是幸運加幸福是什麼呢？！

貼心愛我經紀人深怕我沒得獎，偷偷提前做了這座翻糖蛋糕，讓我又驚又喜...其實我的心早已得獎了！因為『與惡』的喬安早已被觀眾肯定，這已是我心中的最大獎，謝謝愛我的你們！！！！

昨晚上台意外冷靜，本以為自己會落一滴感動淚...但沒有！除了答應女兒不哭外，應該是我太緊張，我一緊張就格外冷靜，因為上台的感覺真的太不真實了...這一切的情緒一直到車上打給我先生（修杰楷）及媽媽才突然潰堤...止不住感動的淚水就這樣一湧而出...原來我是壓抑住。

慶功回到家已凌晨四點，看著熟睡的家人才覺得真實...台上其實遺忘感謝的還有我生命中的貴人及老友同學們，一路相挺相信謝謝你們...未來的我還是會繼續加油，繼續演出不同的人生再被看見...喬安姊下課囉~~下一個會是什麼呢？」

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（即時娛樂）