【金宵大廈】阿蕭跳水箱穿越時空 編審親解Big Boss之謎 (23:54)

無綫熱播劇《金宵大廈》進入結局周，劇中李施嬅與陳山聰的前世今生故事是網民追捧主線，網上有不少未獲證實的「劇透」與揣測，包括誰是Big Boss？林老師（劉江）是貓妖？還有不老的黑貓「靚寶」，好神秘。

《金宵大廈》編審羅佩清接受《明報》電話訪問，親自就網上傳聞解謎。問她誰是Big Boss？她說：「《金宵》其實是悲劇愛情故事，之前沒有設定『誰是Big Boss』，相信是網民睇得投入，解謎團中有很多揣測。（是否有人控制阿蕭與Alex的命運？）唔可以話『控制』，係有人或事可以影響他們的命運，就是大家心目中所謂的Big Boss。」至於林老師是否貓妖？她忍不住笑說：「這是一個很有趣的說法，我都沒有想過！」

阿蕭因林老師關係可以穿越到1960年代，林老師是劇中關鍵人物。有追看《金宵大廈》的觀眾也留意到每次有事發生時，通往各層的水管也有騷動的感覺，「水」連接了兩個時空。故事發展，阿蕭（陳山聰）為了扭轉命運，他到天台跳入水箱中。這個水箱關係著前世的CoCo與旭輝，狗強（李家聲）引旭輝上天台要搶回雄哥的贓款，他將CoCo藏水箱內，今次阿蕭跳入水箱又是另一場奇異經歷。

（即時娛樂）