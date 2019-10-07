【李安新片】《雙子任務》首映 韋史密夫興奮自拍大合照 (18:23)

韋史密夫的太太及兒子現身首映禮，韋哥則跟粉絲玩自拍。（路透社/法新社）

兩奪金像獎最佳導演的李安執導新片《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man），本周四在港上映，昨日在荷李活舉行首映禮，片中一人分飾兩角的韋史密夫（Will Smith）跟太太和兩名兒子齊現身，表現興奮的韋哥拿着相機跟粉絲拍攝大合照。

《雙子任務：疊影危機》除了韋哥外，《誘心人》佳夫奧雲（Clive Owen）、《奇異博士》黃凱旋（Benedict Wong）亦有份參演；故事講述頂尖特工亨利（韋史密夫飾）打算退出江湖，卻突然被一名神秘的年輕特工追殺。兩人交手期間，亨利更發現對方好像能預測到自己的每一個動作。

李安近年一直探索行內最新科技，務求提升觀賞體驗。繼前作《比利林恩的中場戰事》後，李安再度採用每秒120格、4K超高清解像度及3D攝影機等極高規格拍攝，而更突破的是，今次首度採用了3D+ in HFR的數碼制式，以每秒60格播放3D影像，比以往的每秒格數多上一倍，使3D影像更清晰流暢。

片中另一賣點是韋史密夫在大銀幕決戰年輕版的自己。李安率領近500人的視覺特效團隊，耗費超過兩年時間製作，捨棄其他電影慣用的特技化妝，刻意向難度挑戰，利用動態捕捉及電腦數碼影像，重塑出年輕版的韋史密夫。

（即時娛樂）