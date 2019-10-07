【即興耍雙節棍】孖老公齊做喊包 陳鈺芸玻璃教堂舉行婚禮圓夢  (18:34)

新娘子JuJu就算穿著高跟鞋和旗袍，表演其最擅長的雙節棍亦沒有難度。（大會提供/明報製圖）

一對新人於荷李活老牌大酒店Roosevelt Hotel的總統套房舉行中式的向長輩敬茶儀式，並在酒店頂層舉行以「老香港」為主題的結婚派對。（大會提供/明報製圖）

香港武打女星陳鈺芸（JuJu）於10月1日跟荷李活導演司徒永華（Antony）在洛杉磯結婚，家人與好友從香港、澳洲及不同地方飛往當地觀禮，當中包括於電影《花木蘭》飾演木蘭父親的荷李活資深華裔演員馬泰（Tzi Ma）、《我的超豪男友》的Chris Pang等。

婚禮於太平洋海岸懸崖邊著名的玻璃教堂Wayfarers Chapel舉行，教堂為當代建築大師法蘭克洛伊萊特（Frank Lloyd Wright）之子於1940年代所設計，同時被列為美國國家級古蹟之一。而一對新人採用西式婚禮，婚禮前新娘的婚紗不能讓新郎看見，故當日早上兩人一直沒見面，直到JuJu由爸爸帶進教堂，Antony才第一次看見JuJu穿著由著名婚紗設計師Vera Wang所設計的婚紗，配上名貴Bvlgari鑽飾，高貴優雅。

Antony事後自爆被新娘的美，以及現場的場面感動得流下男兒淚；JuJu則因父親牽著她的手進入教堂，她也感動到落淚。JuJu自小已很喜歡玻璃教堂，覺得很浪漫，一直希望能在玻璃教堂內結婚。「真係要多謝老公！係佢搵到呢間教堂畀我，令我夢想成真！我牽著爸爸的手一起踏進教堂的那一刻真的很感動，加上見到好多家人，以及來自不同地方的朋友聚集在教堂內參與我們的婚禮，深深感受到他們對我倆的愛和祝福，所以喜悅的眼淚不斷地掉下來。當時有點擔心會弄花妝容，好彩冇事」。

結婚派對上，一對新人除了跳First Dance外，也有與一眾兄弟姊妹團跳群體舞；其間，JuJu即興拿出雙節棍表演其最擅長的工夫，穿著高跟鞋和旗袍的她面不改容，令賓客們拍手叫好，並將現場氣氛推到最高點。

（即時娛樂）