開設自家設計飾品店 陳樂榣成功轉型從商 (19:28)

前女子組合Freeze成員陳樂榣，4年前因為韓風襲港，她搜羅韓國飾物返港售賣並大受歡迎，便開始自家設計飾品，拓展本地品牌「WOW JEWELLERY」飾品店。她透露當日轉型從商開飾品店，是受到好姊妹楊柳青啟發，「當時楊柳青開網店主力去韓國入貨賣衫，我比較喜歡細小的飾物，亦有留意到當地的設計不錯，既然閒著就想想不如買張首爾機票陪她一齊去入貨，當時買機票連入貨錢都只是1萬元，想不到卻改變了我的事業」。 為了更易跟韓國人溝通傾生意，她更去學韓文。

雖然開網店賣首飾甚受歡迎，但陳樂榣覺得品質水準必須提高才可留住客人，而丈夫Donald就是她的後盾，彼此在公司各有分工。為求監控品質，他們開始自設工廠鑲嵌，實行一條龍服務。「現在工場有10位工作人員，每個月我們都可以有新產品推出，更可以幫客戶私人訂製。真心感激我背後團隊，讓我的公司能夠控制品質與鑲工」。「WOW JEWELLERY」目前以網上銷售及Showroom形式經營，但為了讓消費者有信心，她更打出「永久保養」的承諾，她說：「雖然我們的產品僅百多元到數千元，不算昂貴，但起碼顧客會滿意我們整個配套，包括售後服務，對方滿意又有信心，往往會變成熟客，繼續回來幫襯。」

現時社會環境不穩，Showroom位於銅鑼灣，生意有否受影響？陳樂榣說：「受影響是大圍事，但反而多了消費者在我們網上訂飾物，尤其他們知道『WOW JEWELLERY』可私人訂製優質飾品，所以想訂一些有紀念價值的飾品。」但她自爆太忙，被囡囡Aria投訴，故陳樂榣上周六（5日）生日，便抽空跟囡囡慶祝，她說： 「今年選擇平靜地度過，因為要籌備『WOW JEWELLERY』的首飾新系列，所以好忙，沒有特別慶祝，不過有囡囡Aria同好姊妹楊柳青等陪我一齊切蛋糕，已經好滿足！」

（即時娛樂）