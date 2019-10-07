【有個撐警姑姐】馬蹄露侄仔馬米高穿黑衫戴口罩出街 (19:41)

馬蹄露昨天在旺角遇襲受傷，嘴角及後尾枕流血，上衣亦沾滿血，而馬蹄露在社交網多次發表撐警及愛國言論。

馬蹄露撐警又愛國，被指是「藍絲」，然而馬蹄露的侄兒馬米高，就被指疑是「黃絲」，馬米高常在網上教有趣英文，而他在社交網亦曾發表過撐反修例運動言論和短片。日前《禁蒙面法》實施後，馬米高亦曾身穿黑衫及戴住口罩拍片，並放上instagram，他留言：「蒙面法嘅最大受害者 如果我今晚出街比（畀）好多人圍住要簽名、影相同俾（畀）狂粉摸甩咗粒守宮沙（砂）嘅話，我就唯你是問。」

兩天前，他又上載市民在超級市場內掃貨短片，並寫道：「打到黎（嚟）啦﹗香港人不嬲最驚執輸，唔理三七777，人買我又買 但記得唔好買鹽，因為我地（哋）就快要戒鹽！ #禁蒙面法 #唔好害人地（哋）啲仔女啦 #又唔做嘢 #又唔讀書 #香港加油 #逃犯條例 #日常英文 #英文 #english #dseenglish #dse英文 #守護香港 #白色恐怖」

有不少網民在馬米高ig洗版式留言：「你姑姐咩野（嘢）事？」﹑「快d（啲）帶你姑姐番（返）屋企啦﹗」﹑「姑姐有無收到police sms？」﹑「你姑姐比（畀）人打呀，點算呀？！」

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（即時娛樂）