【開騷在即】打造不一樣紅館騷 謝安琪籲歌迷勿帶熒光棒 (20:31)

謝安琪（Kay）將於10⽉9日至12日，⼀連4天在紅館開騷，亦是Kay睽違3年，再登紅館舞台。今次Kay和公司團隊，為了打造嶄新紅館個唱，在每個環節及細節，均花盡心思力求完美，而有趣的是，Kay甫開始已預告今次個唱將會一反傳統，演繹方法亦有別過往演唱會形式，既是音樂會更像一個故事詮釋，「今次主題叫kay...isn't me，是關於我一些閱讀自己心靈上感受，好想跟大家分享，演唱會呈現方式會類似音樂劇，沒有對白，全用歌曲去表達，歌單是自己用了3個月去挑選」。

Kay表示了解樂迷愛用閃光燈、熒光棒和燈牌等方式跟歌手聯繫，但今次紅館演出，為使入場觀眾可以置身謐靜和充滿想像力空間，迎接Kay為大家準備充滿個人感受的旅程，所以希望歌迷可以當這個演出，是Kay這些年的心路歷程分享：「你試想像，譬如你入戲院，其實一熄燈，你就已經有心理準備，透過黑暗和寧靜，進入一種意念裏面，而你的感觀亦會突然變得敏銳，所以我之前已經呼籲歌迷會，不要準備熒光棒、燈牌、吹氣棒和哨子等打氣用品，目的是希望觀眾可以細心欣賞我們悉心為大家準備這個不一樣紅館演出。」

（即時娛樂）