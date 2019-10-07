釜山喜遇Angelababy 黃宗澤做頒獎嘉賓狂練韓文 (22:32)

黃宗澤、邵氏網劇《飛虎之潛行極戰》監製樂易玲及導演李惠民，近日獲邀出席第24屆釜山國際電影節主辦的第一屆「Asia Contents Awards」頒獎典禮，其中李惠民更憑《飛虎之潛行極戰》獲得「終身成就奬」。黃宗澤一身型爆Look登場，他說：「民哥獲頒『終身成就獎』，佢係《飛虎之潛行極戰》最高領導人，當然要飛來韓國賀一賀佢，沒想到大會邀請我擔任頒獎嘉賓頒發『最佳劇集』，實在好榮幸！到達釜山之後，最大驚喜是遇到Angelababy（楊穎），我同佢好耐之前有合作過，好耐冇見，一見面當然要合照留念，話晒釜山遇到偶像喎！」為尊重大會，黃宗澤決定以韓文發言，頒獎前一晚狂練韓文，雖然心情緊張，但表現有板有眼，贏得全場掌聲，令他鬆一口氣。

樂易玲則表示：「現時在內地播放的《飛虎之雷霆極戰》反應好好，正在播映結局篇，好多謝大家支持。李惠民依家得獎，我已經同佢講咗，明年初就開拍《飛虎III》，佢同Bosco（黃宗澤）都唔准加價，因為要留多啲製作費，上次爆隻快艇，今次又唔知爆什麼，不過一定會比過往兩集更加強大、更加精彩！」

（即時娛樂）