高海寧著鞋踩櫈欠公德 疑刪留言遭網民洗版式指摘 (13:21)

高海寧（高Ling）昨日在Instagram分享她在機場大堂內坐在櫈子上的照片，留言︰「天氣不似預期，那就做自己的陽光☀️😄。#仨心友行 #KLinmalaysia」相中的高Ling笑容燦爛，但有網民留意到她未有除鞋，直接將鞋底踩在櫈上，有欠公德。有網民留言叫她不要踩櫈，抹乾淨座椅才好走，又指她好無公德心，形象扣分。不過，部分指摘高Ling的留言疑被高Ling刪除，結果引來大批網民不滿。

有網民說︰「我之前留言叫佢放番隻腳落地，佢del咗我留言﹗吓，我叫你放番隻腳落地啫，咁就要del我留言？仲要好多人讚咗我留言㗎喎，本身幾鍾意你，但依家對你好失望，你依家香港政府有咩分別先！你仲要del埋其他叫你放番隻腳落地嘅網民！我諗你好快會block埋我，cap定圖先！偽人﹗」

也有網民留言︰「進來看看，很多comment被delete了， 而且也被block了。 要為你的勇於delete和block的行為鼓掌。👏👏👏簡直是縮頭烏龜，傲慢拒絕自己的錯誤。 不良示範。 你與那些出門沒文化的人有分別嗎？」有網民說︰「原來要人道歉很難啊。藝人不良示範。多紅也沒品。」有馬來西亞網民斥高Ling缺德，不歡迎她再到馬來西亞。

（即時娛樂）