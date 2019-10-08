著鞋踩櫈影相遭網民圍攻 高海寧︰我是有家教的人 (20:49)

高海寧（高Ling）昨日在Instagram分享坐在櫈上、鞋底踩在櫈面的照片後，再刪除網民批評她欠公德心的留言，結果引起大批網民不滿，紛紛留言指摘。高Ling今日下午在社交網上載坐在沙灘椅上的水著照，留言反擊︰「以前的我，凡事都小心翼翼，總是在拿捏分寸，害怕自己無意中傷害別人，擔心自己處理不夠妥當，不想讓別人失望，卻沒有人問過我快不快樂。而如今，我已經接受沒有誰會被全世界喜歡，輕鬆做自己反而更好，所以當我遇到一些特喜歡刷存在感的，還故意開很多不同A/C來支持自己的，就繼續自編自導自演吧﹗我繼續豐盛我的人生，而你只能繼續沉淪於此🥂🥂。」

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有網民斥高Ling何以仍然拒絕道歉，做錯事還以大條道理為自己辯護，又揚言已有齊留言截圖，不相信幾10個批評留言皆是同一人所為。高Ling回覆︰「我無話所有人都係假A/C，只係呢排一直有個人不停開假A/C製造事端，我一直選擇視而不見，delete咗就算，因為係無道理可講！但原來唔work，所以今次選擇正面面對！其實當日我只係影張相，而影完相我都有抹返（番）張凳（櫈），都係我自己坐返（番）個位！所以真係無（毋）須動怒，我也是一個有家教的人！我要講明先，呢個post既（嘅）留言我沒有delete，我仲回覆咗佢，然而又無故消失咗，可想而知...」

（即時娛樂）