【感激同事伸援手】林泳淘被TVB「炒魷」：我完全不帶恨 (21:15)

有「宅男女神」之稱的《東張西望》主持林泳淘，疑因政治表態遭無綫提前解約，今年3月她在社交平台呼籲參加3月31日的反修例遊行，4月被雪藏，在熒幕「消失」了兩個月，至6月獲解凍復工，9月她被提早結束合約。一班舊戰友近日相約她farewell飯局，出席有陳庭欣、李旻芳、利穎怡等，大伙兒開開心心，足見彼此間感情要好。

林泳淘把照片上載到社交平台分享，並留言：「是的，我離開tvb了。過程當中雖然很倉猝（卒），但我完全不帶恨。向來認為逆境順逆都是一個過程，是讓自己成長的機會，如果讓情緒使事情走偏是可惜的。很感激在公司認識了一大班的同事、朋友。如果要說最不捨的，必然是這群活生生的夥（伙）伴。真的很感謝你們所有人滿滿的愛和支持！不論是之前事件你們的默默鼓勵，還是在離職後你們伸出的援手，除了溫暖，還有無盡的感激…😭😭😭真心覺得今生能有這麼多人愛錫（惜）同幫忙真的非常幸福😭❤️以後有咩需要請找我！我很樂意去幫忙！在這，還特別想感謝所有支持我的朋友，無論是認識的還是不認識的你。因為我明白能得到任何人的支持都不是必然的。最後希望大家能夠將這份大愛感染身邊所有認識與不認識的人，冷靜看清事情的因，團結一致、不割蓆（席）、be water 香港，加油。 #抱歉將離職文騎劫咗做加油文 #因為真係好想同返大家講加油 #真係好愛我d同事 #感恩」不少網民紛紛留言為她打氣。

（即時娛樂）