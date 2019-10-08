【毒檸王國】DJ阿檸奧仕卡無故缺勤3日 商台處罰暫停主持工作 (23:45)

一向敢言又關心社會時事的DJ阿檸（薛晉寧），自2016年起，伙拍奧仕卡合作主持商台節目《毒檸王國》，但今日商台903的fb專頁出現一則「最新節目調動 今日黃昏起，#叱咤903節目將有全新安排！」的帖文，內容指此調動乃因《毒檸王國》主持人阿檸與奧仕卡於9月24日至26日，未經公司批准，無故缺勤，故公司決定暫時停止二人之主持人工作，直至另行通知。

有關節目全新安排如下：

星期一至五

19:00 - 21:00 《生活日常》細So

21:00 - 23:00 《廣東爆谷》Colin

23:00 - 01:00 《聖艾粒忌廉夜校》 阿占、Donald、Jacky、豪子

01:00 - 02:00 《一個鍾說》鍾雪

翻聽商台節目重溫，阿檸與奧仕卡無故缺勤的3天，由深夜12時至2時的時段，兩人仍然有開咪做節目。據商台發言人接受傳媒查詢時解釋，兩人乃事前把節目錄好播出街，事實是身在外地，故節目調動跟兩人政治立場無關。從阿檸的Instagram發現，上述日子他疑似在英國出席Nowhere Boys成員陳維諾（Van）的婚禮，9月27日他也有上載婚禮大合照。

（即時娛樂）