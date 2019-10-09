【媽咪「生蛇」未癒】輪到年邁爸爸抱恙 鄭秀文不悲觀：愛是力量 (11:38)

Sammi的父母先後患病，但Sammi仍樂觀面對，並直言父母老了生病也很正常，切勿陷入沮喪和悲觀。（資料圖片/明報製圖）

鄭秀文（Sammi）媽咪早前「生蛇」尚未痊癒，又輪到父親又抱恙，今日凌晨Sammi在社交網上載相片並撰長抒發感受：「這陣子年老的父母們身體都很弱。母親患上『生蛇』尚未痊愈（癒），（神經仍有痛到睡不到） 父親身體則前天開始又抱恙，昨午mi跟家人大顆兒送父親往醫院看症，後來為了更清楚查明狀況，也順道做了一些檢查，幸好report一切正面，就馬上可以回家了。

父母都雙雙生病，身體很弱，但mi並不會輕言陷入悲觀，生命本是不斷的經歷和學習，身體壯的照顧身體弱的，年壯的就保護老弱，生命就是如此在愛和磨練中生生不息。父母一直無條件的去養育愛護子女，現在父母老了，需要我們，我們就要儘（盡）全心去照顧父母。而且我們有五姊弟，一直都能彼此肩負不同的責任，凡事有商有量，很好了。感激姊姊們和弟弟。

父母身子確實弱，身體心靈都很需要子女，mi感覺自己也一定要身心更加堅壯和正面喔，而且要用更多的時間陪伴他們，也是一種親子時間。其實分享這些，也是希望鼓勵各位身為子女的，面對年老患病的父母親，不要感覺沮喪灰心，生命是需要彼此扶持的，愛是力量啊！我們將來也會有年老身體虛弱的一天，現在多嚐（嘗）試站在年邁父母的角度去設想他們的需要。

#生生不息的愛 #父母恩 #趁父母仍健在要珍惜啊 #父母老了生病也很正常切勿陷入沮喪悲觀要樂觀面對 #愛也是一種靈藥 #愛要及時而且要行動 #我們有一天都會垂垂老矣」。

（即時娛樂）