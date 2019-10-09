【燉湯店撐五大訴求？】楊明發鄭重聲明：紙張是由員工自行貼上 (16:23)

楊明的燉湯生意做得有聲有色，早前才開設第3間分店，他更自爆有時會在店內做樓面。近日網傳其燉湯店在門外貼了兩張紙，並寫上「支持香港」及「支持你們」，而店外又有「五大訴求缺一不可」等字眼，惹來網民熱話。

楊明今日在社交網發出鄭重聲明，並指灣仔店門外紙張是由一名員工在沒有通知任何人的情況下自行貼上，聲明內容如下：

「本人鄭重聲明，【燉】灣仔店門外的紙張是由一名員工在沒有通知任何人的情況下自行貼上。

當我兩日前得知此事已經叫人立即撕下並向該員工作出了解，該名員工解釋此舉動是以店內所有員工的人身安全設想，因為本店在上月29日和10月1日兩日的大型示威遊行中都遭受到惡意的破壞，店舖門口被人塗鴉，店外的CCTV被損、亦收到恐嚇電話和網上很多恐嚇評論及惡意中傷等等。基於上述原因所以我能理解同接受該員工為何會有此舉動，但希望不會再有同樣的情況出現，我更加希望所有員工都不用提心吊膽地上下班。

本店是服務市民的地方，不是表達政見的地方。

本店的理念和宗旨一直沒變，我們只想為市民提供優質健康的食物。

至於網上出現大量的謠言讓廣大市民憂心，本人深感抱歉。

本店會繼續努力，秉承宗旨，將最優質的食物帶給大家，多謝各位的支持！」

（即時娛樂）