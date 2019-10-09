首度現身談邱澤認愛 張鈞甯：他是工作上認識的朋友 (16:16)

「氣質女神」張鈞甯最近緋聞多多，先是被爆與邱澤因合作電影《八歲的爸爸》撻著，之後又有指她曾與內衣品牌高層Charles有過曖昧；今日張鈞甯以代言人身分出席運動品牌活動，這亦是她傳出緋聞後首度現身。

談到跟內衣品牌高層傳緋聞，張鈞甯苦笑說：「最近新聞很多，想要澄清這是不實報道，主要對我自己造成傷害，沒經求證就被報道出來。」她稱這是自己從影以來最大污衊和中傷，尤其有關報道對母親的中傷：「母親的教育一直很正向，沒有經過求證就報道，讓我（對媽媽）非常心疼。」

至於邱澤大方認愛，張鈞甯開心表示跟對方是因拍戲結緣，又指邱澤對於表演、生活同樣認真，但大家沒有太特別聯絡，「我覺得如果要往感情走，需要多認識工作以外的他，應該說他是工作上認識的朋友，對他比較那個的回應，我不想踩任何一個人，造成他的困擾很抱歉」。至於被邱澤追求，張鈞甯說：「女生被任何人說追求，都很開心吧，我很久沒被人追了！」問到邱澤有否展開追求？她表示：「他沒有付出行動，應該就是這樣了！」那是否讓男方繼續追求？張鈞甯稱：「這不是讓不讓，不是我能決定的，要看他自己的心情。」

（即時娛樂）