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【好唔好飲呀？】靚媽岑麗香獲陳豪親自炮製靚咖啡 (16:26)

文章日期：2019年10月09日

靚媽岑麗香雖然要專心湊仔，但也開始復工，今日香香在instagram限時動態上載短片，原來她去了陳豪開設的咖啡店光顧，陳豪還親手為香香炮製靚咖啡，認真老友。

（即時娛樂）

 

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