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【一家四口外遊】囝囝好High 洪天明細仔愈大愈似周家蔚 (16:49)

文章日期：2019年10月09日

周家蔚今日在社交網上載和老公洪天明，以及兩個囝囝TJ與JT的合照，原來一家四口外遊；照片中，細仔JT愈大愈似媽咪，大仔則較似天明，一家四口在纜車內欣賞海景，兩個仔都表現興奮。

（即時娛樂）

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