【《十年》系列】《巾幗梟雄》帶黎耀祥走進黃金新世界 (17:35)

【專訪】黎耀祥（祥仔）入行34年，10年前憑無綫劇集《巾幗梟雄》登上視帝寶座，名利雙收，從此穩站一線位置。《巾幗梟雄》對祥仔來說是其事業上一個很標誌性的轉捩點，帶他進入黃金10年，去到另一個世界﹗

「首先一定要講經濟上，成功之後，發現在市場上是主角，跟有點知名度被人認識是兩個不同的價值。《巾幗梟雄》後，我有很多廣告，是以前不覺得會有的。原來跳到去那個位置，商機可以那麼多。另一個體驗是演員的價值，對我是最明顯的分別。我以前演戲就演戲，但原來影響力會那麼大，那麼多人留意你，會說被你影響到，很多人說被我演的戲鼓勵到，人生有幾多個10年好振奮。我是一個慢慢努力的成功例子，好似成為一個模範、指標，相對大過你演戲的成就。」

《巾幗梟雄》播出時，祥仔在圈中已做了20多年，加上性格成熟，爆紅後仍保持平穩心態，不囂張，踏實地接受這份成功，是非也找不上他。「我由細到大比較成熟、穩重，20幾歲已經老定了。托賴別人對我的評價OK，不會話我乞人憎，不會得意忘形。始終人有時或有劣筋性，突然天使變魔鬼，慶幸我沒有，10年來對我是一個磨練。」

欲知專訪詳情，請留意明天（10月10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）