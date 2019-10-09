遭唐德影視入稟索賠逾6000萬 高雲翔代表律師拒和解 (20:58)

唐德影視昨日發聲明宣布換角重拍古裝劇《贏天下》，疑似換掉男、女主角高雲翔及范冰冰，估計花費高達6000萬人民幣。而唐德影視向高雲翔索賠案件今日在北京開庭，據悉，是次為合同糾紛案件，涉案項目為高雲翔與董璇主演劇集《阿那亞戀情》，暫未涉及《贏天下》，唐德影視向高雲翔索賠6000多萬人民幣。逾3小時的庭審結束後，高雲翔代表律師張起淮離開法院，並接受內地傳媒訪問。他透露目前開庭程序已完結，唐德影視考慮和解，但高雲翔方認為自己沒錯而拒絕。

張律師指庭審過程中，唐德方曾以高雲翔在澳洲無法完成配音、涉性侵及離婚等事帶來負面影響、廣電有「四個絕對不用」文件等理由要求高雲翔退回一切因他而產生的費用，約6000多萬人民幣，之後金額還有可能增加。張律師逐一反駁，他認為《阿那亞戀情》是同期聲不存在配音問題，就算配音也不會受地方限制；高雲翔離婚一事是個人隱私，跟案件無關；廣電的「四個絕對不用」文件只適用電視台邀請嘉賓，不適用於高雲翔，且最關鍵是「現在沒有任何證據證明高雲翔性侵」。張律師又表示《阿那亞戀情》不管是殺青後，還是補拍後，都未進行項目報批，所以根本不存在因為高雲翔的原因影響項目播出的情况；而《阿那亞戀情》已通過AI技術換臉重拍，這是在高雲翔的創作基礎上做出的修改，唐德影視沒理由向高雲翔要回所有費用。

張律師稱完全不認可唐德方的索賠訴求，並表示對案件有信心，對高雲翔和中國法律有信心，對今次庭審結果卻不關心。他說：「現在唐德訴高雲翔的案件根本沒有前提，只有當澳洲的涉性侵案有了終審結果，高雲翔有了廣電部門的結論，唐德片子上報過程中出了批文，案件判決結果才能讓人信服。我們會按照法定程序，該上訴上訴，該申訴申訴。」張律師更透露澳洲那邊已有證據證明高雲翔未涉性侵，或於本月底公開證據。

（即時娛樂）