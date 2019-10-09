【曬婚戒】35歲楊秀惠低調做人妻：今年初已在外地結婚 (22:52)

現年35歲的楊秀惠，今日被爆本年初已跟圈外男友葉世揚秘婚，她大方承認婚訊，娛樂圈又多了一位索爆人妻！今日有報道指楊秀惠於今年初在外地秘婚，上月在港遞交擬結婚通知書，楊秀惠用原名楊㛢僡登記，丈夫名叫葉世揚，比她大3歲，兩人住址同樣是寫上渣甸山畢拉山道，職業一欄均沒有填寫。對於被爆秘婚，楊秀惠大方承認已做人妻，她說：「多謝大家祝福！我哋已經註冊，我同我先生其實在今年初已經在外地結了婚，但因為我先生是圈外人，所以想低調處理。」之後，她更在社交平台分享跟丈夫展示婚戒的照片放閃！

楊秀惠出生於馬來西亞，她於2003年參加由當地電視台舉辦的《馬來西亞華裔小姐競選》，成為5料冠軍；翌年參加《2004年國際華裔小姐》，雖然五強止步，但獲TVB賞識且簽約成為旗下藝人。楊秀惠入行後參與過不少劇集演出，包括《赤沙印記@四葉草.2》、《野蠻奶奶大戰戈師奶》、《Click入黃金屋》、《鬼同你OT》等，其中在《大帥哥》飾演「艾妞」一角，演技獲網民激讚。除了演藝事業，楊秀惠於2014年創業，開設美妝店，從事美容產品代理生意。

（即時娛樂）