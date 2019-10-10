【無故缺勤】DJ阿檸奧仕卡發文解畫 停職與政治立場無關 (12:25)

商台節目《毒檸王國》主持人阿檸（薛晉寧）及奧仕卡，日前未經公司批准，雙雙無故缺勤，遭公司暫時停止主持人工作直至另行通知，即時引起外界不少揣測。

昨晚二人分別在自己的fb帳號親自解畫及致歉，當中阿檸表示：「簡單解釋一下電台請假規則，同節目主持們是不可以一齊放假，即是你不會見到艾粒一齊外遊，當然，我同Oscar亦都無得例外，不可以一齊放假去婚禮。但由於我們同這一對朋友，關係實在太親愛，我們兩個都好想去祝福他，所以我們想至少婚禮25號當日可以一齊出席，26號即時回港，於是魯莽地講了這個謊言…所以26號我的確是無請假，是曠工。公司要停職處分，我願意承擔。903是養大我的地方，我絕對相信它永遠都會企在香港人哪邊，如果因為我這一件事令到大家對這個地方有懷疑，非常抱歉。」

奧仕卡留言：「要澄清的是這件事和903的政治立場或所謂自我審查是完全沒有關係的，所以第一要道歉的是，在這種敏感的時候，我們引來了各方的揣測，動搖了大家的心，令大家感到惶惑不安，實在好對不起；更加要道歉的是，我們令大家誤會了903。事實是，903仍然是大家熟悉的903，仍然是堅守本分，講香港人話的一群人；而作為903的一份子，我們以後也當然會講香港人話，關於這回事，同事們互相支持，公司也支持。」

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（即時娛樂）