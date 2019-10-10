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胡杏兒大仔Brendan二歲生日 老公分享囝囝食相圖輯 (15:23)

文章日期：2019年10月10日

胡杏兒大仔李奕霆（Brendan）今日（10月10日）2歲正日生日，爸爸李乘德（Phil）在社交網分享Brendan可愛的食相圖輯，叫囝囝記得愛食物一樣的愛爸爸媽媽，並搞笑問他喜歡哪一張照片。

（即時娛樂）

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