胡杏兒大仔Brendan二歲生日 老公分享囝囝食相圖輯 (15:23)

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文章日期：2019年10月10日
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胡杏兒早前為細仔李奕霖舉行百日宴，會否為大仔李奕霆搞生日派對呢？（Ig圖片／明報製圖）
胡杏兒大仔李奕霆的食相很搞鬼。（Ig圖片／明報製圖）
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胡杏兒大仔李奕霆（Brendan）今日（10月10日）2歲正日生日，爸爸李乘德（Phil）在社交網分享Brendan可愛的食相圖輯，叫囝囝記得愛食物一樣的愛爸爸媽媽，並搞笑問他喜歡哪一張照片。
（即時娛樂）
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