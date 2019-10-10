【鬼后變保險女王】王玉環靠午馬獲優待 被工作人員叫大嫂 (16:38)

程瑤（Donna）最近為網台主持全新節目《商演女皇》，日前她分別邀請了息影多年、於1980年代拍鬼片為人熟悉的「鬼后」王玉環（Agassi），以及近年開美容網站的陸詩韻（Sharon）擔任節目嘉賓。

節目中，Agassi分享當年拍攝一系列殭屍片時的點滴，直言入行初期一帆風順，笑指因前男友午馬的關係，感覺獲優待，她說︰「在香港拍攝時已很好，因為我已經是主角，加上以前我的男朋友是導演，我覺得應該沾了他的光，大家特別尊重我。雖然大家未結婚，但當時工作人員也稱呼我大嫂，所以工作上比較好，特別照顧我。」

Agassi坦言當年演出過程非常辛苦，除了吊威也周身瘀傷，又要在衣服藏蛇蟲鼠蟻。她更透露曾發生意外，額頭縫了十多針，她說︰「我記得拍《靈幻小姐》時有一場戲成身著火，試戲時好順利，但正式拍攝時，當cut機後工作人員用滅火筒幫手滅火，不過就不小心撞到頭，額頭便開始流血，最後縫了十多針。」

之後殭屍片開始沒落，Agassi坦言當時沒人找她拍戲，她認為連拍電影也能捱過，沒什麼難倒她，所以決定轉行從事保險，至今超過25年，更在行內被稱為「保險女王」，不過她直言轉行初期，身邊人都不看好，靠的是拍戲鍛煉回來的正能量，她說︰「別人質疑我身為明星去做保險是玩玩吓，我直接回應他，我是非常認真的，我再叫大家支持一下我的新保險工作，有時我也會感尷尬，不過我覺得每個人跟我說的話也是激勵，廿多年過後我得到我的成就，事實證明我並非玩玩吓。」

（即時娛樂）