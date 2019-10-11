【金宵大廈】CoCo向狐仙立誓 林老師爆怪物出來了 (00:45)

無綫熱播劇《金宵大廈》周五與周日播映倒數最後兩集，第18集解釋流星胸針連繫CoCo（李施嬅）與Alex的原因。CoCo明知跟旭輝（陳山聰）沒有好結果，但她執意跟他在一起。她以流星胸針為證物向狐仙發誓，若跟旭輝留有遺憾，來世要再續未了緣。CoCo將流星胸針放在靚寶面前，傳來異動，靚寶與胸針齊消失了！林哥仔（張彥博）答應CoCo在她離開前，為她與旭輝拍一輯照片，睇住女神要離開，真係睇到眼火爆！

回到現代，流星胸針落在林老師（劉江）手上，靚寶引林老師到地牢，想他原諒旭輝，但他說恨了大半世，要將怨恨帶入棺材。林老師自言自語，爆出金宵大廈的秘密，他說最憎恨自己，說：「早啲放隻怪物出嚟，結果一定不一樣！」阿蕭知道林老師跟小說《夢遊》的關係，跟他對質，指林老師是殺CoCo的兇手。預告片又有新提示，書店有小房間鎖了多把鎖，回到從前一幕，林哥仔小時候，問為何要加幾把鎖？是否有怪物？第18集，CoCo與Alex會在天台同時間出現，還有阿蕭向靚寶苦苦哀求，讓他見Alex！

對於林老師爆有「怪物」掀網民熱烈討論，有認為怪物是指傳說中的狐仙，但也有認為劇中提過金宵大廈建築時「打生椿」，怪物跟此有關。有網民認為林老師所指的「怪物」是他另一面陰暗性格，他的怨念... ...仲有兩集，大家繼續追劇好了！《金宵》中張彥博演林老師的年輕版，他模仿劉江的眼神與表情很神似呢！

（即時娛樂）