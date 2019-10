昨天是吳若希(Jinny)與丈夫何兆鴻(Alex)結婚兩周年紀念日,Alex在Instagram上載妻女合照,留言向太太表達愛意。他說︰「10.10 I LOVE YOU. Hold my hands and Walk to Our future Year by Year, Month by Month, Day by Day and Min by Min. (10月10日 我愛你。拖着我的手,一起步向未來,每年,每月,每日,每分鐘。)」Jinny則在社交網分享她攬住老公的照片,留言︰「帶著(着)青春豆去慶祝我們的第二年的結婚週(周)年~ #沒有慶祝活動便是最好的活動」

(即時娛樂)