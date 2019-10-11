【有讚有彈】謝安琪反傳統個唱惹熱議 粉絲嬲爆嗌「回水」 (16:51)

謝安琪（Kay）的紅館個唱今晚舉行第3場，Kay在開騷前曾透露今次演唱會有別於過往個唱，屬於反傳統的個唱，沒有說話位﹑沒有嘉賓亦沒有Encore，不過外界反應不一，亦有網民在麥浚龍（Juno）的ig留言反問：「想問點解謝安琪演唱會變左（咗）Juno作品展演唱會？點解唱你嘅歌會咁多？謝安琪自己本身嘅歌去晒邊到（度）？」

「點解會決定放7首你嘅歌入去謝安琪個演唱會？真心，一首起兩首止我接受到，依加（家）演唱會三分一嘅部分都係你嘅歌！你做director有冇諗過尊重翻（返）謝安琪嘅歌迷？無論你點brand佢都好，點樣令到件事有藝術性都好，可唔可以用翻（返）謝安琪本身嘅定位去同你嘅project嘅蒲銘心互相配合？」甚至有網民爆粗留言兼嗌「回水」。

不過亦有網民大讚rundown是歌手﹑監製和公司一齊敲定，兼且配合演唱會主題；有網民也在Juno的ig留言：「希望你繼續堅持突破同進化 我尋（噚）晚好enjoy蒲銘心嘅音樂會 多謝你地（哋）。」「琴（噚）晚去聽演唱會 覺得自己係去睇左（咗）個藝術展加話劇 其他朋友話得2個鐘咁少好蝕 但當個歌手no stop 唱2個鐘（真係冇講過嘢） 又好有心機搞過場片同舞台setting 我覺得值票價。」

（即時娛樂）