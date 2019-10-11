【捲虛假報道】小美發嚴正聲明 否認郭富城發表投資言論 (21:00)

郭富城經理人小美今晚在facebook發表嚴正聲明。（資料圖片/fb截圖）

譚詠麟（阿倫）所屬經理人公司「藝能製作」，於8月時曾在facebook發出聲明，否認網上關於阿倫曾接受ViuTV節目分享建設財富心得，及接受媒體訪問講解新加密貨幣自動交易系統的消息。

今日輪到郭富城（城城）「中招」，城城經理人小美今晚在facebook以「小美工作室」名義發出嚴正聲明，強調城城從未發表過相關的投資策略言論，並斥這種誣陷式的報道，已不是第一次出現，已經屬於嚴重侵犯藝人之肖像權。

聲明全文如下：

「今天於Facebook發現一則極度虛假報導（道），完全出於杜撰的手法，去胡亂報導（道）我司藝人郭富城先生出席某電視台之財經節目，並接受訪問，並以天馬行空的拙劣創作手法，企圖誤導大眾去聽信那些非出自郭富城先生口中的投資策略，完全無中生有。

我司重申：郭富城先生從未出席過文中所描述之訪問，亦沒有發表過相關之投資言論。這種誣陷式的報導已經不是第一次出現，已經屬於嚴重侵犯藝人之肖像權。

本司深切希望報導內出現過的機構及人士亦嚴正澄清，以免聲譽受損及招人論斷。

有關此報導（道）本司將會嚴厲正視，並保留一切法律追究之權利。

特此聲明

小美工作室 謹啟

11/10/2019」

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（即時娛樂）