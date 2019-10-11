【親自解構】跟麥浚龍合作無間 謝安琪概念個唱暗藏玄機 (22:10)

謝安琪（Kay）昨晚在紅館舉行第2場個唱，捧場嘉賓包括俞琤、Supper Moment、許鋌鏗、胡鴻鈞、江海迦、林盛斌、鄧小巧、顏卓靈和白只等。

今次Kay的演唱會以概念行先，細心留意便會發現當中暗藏玄機。在今次的個唱中，Kay除了歌手身分外，她亦與麥浚龍（Juno）一同擔任導演一職，兩位一體構思了今次概念性演唱會，透過歌曲表達「閱讀自己、探討人生」主題。二人一直合作無間，加上Juno部分作品亦很配合今次的課題，所以Kay在親自編排整張歌單時，特意揀選了《畸》、《彳亍》、《雌雄同體》等Juno歌曲，加入歌單中，令整體概念更加完整。

由於今次演唱會談及的是比較深層次的內容，整個表演都挖掘到Kay與觀眾的心深處，所以Kay在演出前在後台都要閉關，沉澱自己，好等在台上能演繹出需要表達的情緒，Kay同時亦深怕任何與主題無關的說話，會讓觀眾跳出現實，難以投入欣賞演出，所以她選擇在台上不說一句話，而Juno則全程坐在控制台旁的黑幕裏，監督整個演唱會的運作，同時默默支持著Kay。

為配合今次演唱會的主題，除了歌單上的審慎選曲外，其餘細節亦見製作團隊的一絲不苟。今次演唱會的舞台特別以拼木搭建，是因為香港是一個石屎森林，團隊將紅館變身成貼近大自然的設計，讓舞台架空成另一個世界去講故事。

服裝方面，形象及美術總監蘇柏傑及國際名設計師Uma Wang，亦特別為4晚演唱會準備了9套服裝，配以不一樣的髮型來突出造型，例如頭場以乾花蝴蝶結髮飾，配上多層次的連身裙，是較誇張的設計，而昨晚新加入的背心長裙，則配合頭上人手穿的木珠，來營造不一樣的感覺。另外值得留意每晚最後一幕，Kay都會穿上不一樣的服飾登場，為觀眾帶來驚喜。

（即時娛樂）