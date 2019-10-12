【金宵大廈】林哥仔貓妖上身 大結局神秘阿婆揭真面目 (00:35)

無綫熱播劇《金宵大廈》周日播映第20集大結局，第19集林哥仔（張彥博）露真面目，外表怯懦的他，內裏會變怪物，當年旭輝（陳山聰）與CoCo（李施嬅）也是他所殺。第19集開場，林哥仔童年時跟母親同受父親家暴，他狂性大發將父親抓死，母親頂罪。林哥仔由二叔帶到金宵大廈的書店照顧，安排他睡在房仔，每晚也反鎖以免他狂性大發。到了年老的林老師（劉江），也是鎖自己在房間，見到牆上留有很深的爪痕。上集，林老師後悔自己沒有早些放「怪物」出來，結局可以不一樣，他口中的「怪物」就是自己。他狂性大發時雙眼會變貓眼似的，曾有揣測他是貓妖，都似層層。

阿蕭（陳山聰）知道自己在瀕死邊緣可以回到過去，林老師幫助下，他回到1960年代希望救CoCo改變歷史。他再經歷旭輝在夜總會的槍戰，但總算跟CoCo與林哥仔逃到碼頭準備上船，故事發展留待大結局。

預告片見林哥仔又變怪物，在碼頭殺了雄哥的手下後，旭輝與CoCo也逃不過他的魔爪。兩人在船上最後一幕，垂死互擁見頸上也有血爪印。心水清的觀眾也有留意CoCo現身天台叫阿蕭轉告林老師不要自責，沒有怪過他，相信CoCo是死在他的爪下。

《金宵大廈》因為阿蕭回到過去，產生蝴蝶效應，今世會變得不一樣。曾在大廈出現過又離開了的人物會以不同身分再現身。第19集重點，大家有冇留意一個神秘阿婆？阿蕭知道自己前世害死CoCo，走到碼頭痛哭，突然有堆滿紙皮的手推車撞向他，將他推落海，畫面出現一個老婦的下半邊臉，之後再沒有交代她是誰。有網民留意到這個阿婆的出現唔簡單，有人估「阿婆」是年老的CoCo！

再加少少劇透， 交代旭輝與CoCo死在船上會是大結局最後一場戲，但陳山聰跟李施嬅日前接受《東張西望》訪問，他爆響口說：「Ending之後，最後最後一場戲一定要留意！」施嬅附和，說:「兩個眼神... ...不得了！」她口中的「兩個」眼神，會否是老CoCo跟阿蕭相遇呢？

（即時娛樂）