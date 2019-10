陳茵媺(Aimee)的孻女Camilla已經3歲大,跟媽媽一樣愛美﹗Aimee昨日在Instagram上載Camilla拿着其桃紅色名牌手袋的照片,留言︰「Camilla stole my bag because she said it matches her shoes👠... Pink with pink, gold buckle with gold buckle... 🙄 Then she posed on her own (seriously where does she learn how to pose like that!?) and asked me to take a photo. 🤣(Camilla偷了我的袋,因為她說它跟其鞋子相襯...粉紅色配粉紅色,金色扣和金色扣...然後她擺甫士(她從哪裏學會擺這種甫士﹗?)並請我拍照。)」看來,Camilla遺傳了媽媽的港姐天賦,長大後可會參與香港小姐?

(即時娛樂)