傳夏雨兒子黃奕晨出軌狠飛Cheronna 疑似新歡Ig回應... (14:41)

夏雨兒子黃奕晨被指戀上同公司藝人Helen，因此跟Cheronna分手。（黃奕晨、譚凱倫Instagram圖片 / 明報製圖）

Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）與夏雨兒子黃奕晨（Dixon）結束兩年情，繼昨日有傳分手導火線是Cheronna搭上商台DJ阿檸後，今日又有指其實是Dixon移情，戀上同公司藝人譚凱倫（Helen）。身在丹麥出席好友駱振偉（Thor）婚禮的Dixon今日凌晨在社交網上載向朱栢康（朱康）獻吻的照片，留言回應傳聞。

他說︰「人在丹麥，身不由己，出post時間咁怪，請見諒。明明話左（咗）唔再回應，又要再回應多次，我都覺得自己講到口臭🤷🏻‍♂，不過拖咗咁多朋友落水，我都覺得萬分抱歉。呀（阿）檸同Helen都係受害人，喺我身邊嘅朋友。對於廣大爆料者，多謝大家嘅關心，依家我都爆下（吓）。見圖寫字啦喂😂。我先！『如果helen都可以，朱栢康啦喂』﹗」

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譚凱倫就在Instagram上載木無表情照片，自嘲「躺着中槍」，同時對雙子座男生沒興趣，而黃奕晨正是雙子座。她說︰「『😑』之表情，躺著（着）也中槍，無source（來源），無FC（Fact Check），法官大人，我無野（嘢）問。本人與黃奕晨(Dixon) 純屬朋友，並無任何情愫，也不太喜歡户外活動，並對拎我未箍牙前嘅醜照用表示嬲豬。#雙子座男友不了」

Cheronna回覆傳媒查詢時說︰「我同Dixon都承認了大家感情已經完結，對於不同的傳言，不逐一再回應了！」

（即時娛樂）