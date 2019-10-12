【心情激動】台下觀眾主動畀鼓勵 謝安琪紅館舞台爆喊 (16:26)

謝安琪（Kay）紅館個唱昨晚第3場，在演唱會接近尾聲時，Kay被觀眾的熱烈搞到眼濕濕，之後一度喊到唱不到，台下觀眾隨即報以掌聲及歡呼聲作鼓勵，令Kay可以繼續再唱。

Kay完騷後大講感受，她說：「聽到觀眾好主動的支持，心情已經好激動，因為一個人做兩個小時的演出、獨腳戲，全由自己帶動，加上成個演出內容比較成熟，所以大家反應同平日不同，但一去到這個位，觀眾好主動畀鼓勵我，令我在最後一Part、一上台已經忍不住，但我同自己講要畀心機，因為之後我仲有幾隻好難唱的歌，所以我好努力忍住不要喊出來，但最終有幾句都唱不到，因為除了掌聲之外，仲有大家的（手機）燈海，在我唱歌時揮動畀支持我，所以好多謝大家支持，我收到了！」Kay已經對紅館舞台依依不捨，坦言今次對她來講是好多意義，是她首次為自己演出做導演，有好多事情好特別，為了演出付出好多心機，當見到大家一晚比一晚反應更加好，就更加捨不得。

跟Kay同樣作為今次導演的Juno（麥浚龍），表明渴望打破現有的框架，厭倦了「快餐文化」，認為演唱會不應只限於某種情懷回顧，「創作是需要向前行，而不是後退，從而呈現更新鮮的作品予觀眾。我希望觀眾每次觀看我有份製作的作品，都感到不一樣，而不是不斷重複某一種製作模式。」

（即時娛樂）