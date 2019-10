30歲文詠珊(JM)與拍拖5年的金融才俊男友吳啟楠(Carl),上個月在半島酒店註冊結婚,今晚香港時間11時於意大利科莫湖的古堡舉行婚禮。與JM在電影《大追捕》中飾演母女的余安安,亦有應邀到當地觀禮,剛剛在社交網分享JM的婚前派對,見到賓客穿上白色為主題的服飾,主人家JM就穿上黃色的連身裙示人,相當突出。

余安安開心留言:「What a wonderful pre-wedding party﹗Beautiful weather, perfect venue, everything just great﹗Proud of you everything you did﹗#間酒店靚到沊(Dum)一聲 #忍唔住要影多幾張」

(即時娛樂)