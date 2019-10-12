【金宵大廈】終極劇透 神秘阿婆係CoCo？監製親自解謎 (22:09)

無綫話題劇《金宵大廈》周日（13日）播映第20集大結局，第19集的劇情令人回味，其中出現神秘阿婆引網上討論，為何阿婆要推阿蕭（陳山聰）落水呢？呢個阿婆肯定有古怪！有揣測她是老版CoCo，推阿蕭落水的原因是要他記起前世發生的事情。延續到大結局，蝴蝶效應下老CoCo與現在的阿蕭在金宵大廈再遇上... ...

《金宵大廈》監製葉鎮輝親自解謎，各位觀眾，大家想多了！他說：「 CoCo與旭輝的下場一定要死，否則那有今世的阿蕭與Alex？」他解釋阿蕭被阿婆用堆滿紙皮的手推車推落海這幕，初設定只是一場普通的意外。後來想加強劇集訊息，正如《金宵大廈》每個單元故事也表達不同的怨念、執迷，阿婆的出現表達阿蕭內心的執迷，想返從前救CoCo又要見Alex。加了阿婆的角色，似有古怪，讓觀眾有想像空間。

至於第20集的預告片見張彥博飾演的林哥仔眼晴似野獸，狂性大發出爪殺人。劇集播映之初有傳林哥仔/林老師（劉江）是貓妖，見他變貓眼似的，他是貓妖？又有指林哥仔出爪殺人的氣勢似人狼。葉鎮輝笑說：「聰明的觀眾睇完第19集，都估到林哥仔是被狐仙附身。金宵大廈的歷史講過建築時挖出狐仙石，找來小朋友打生樁，被犧牲的正是林哥仔，因狐仙石幫助破繭而出活過來。自此他的生理與心理也變化，在黑的地方會獸性大發殺人。」

記得早前有場戲是林老師跟黑貓靚寶對手戲，他警告靚寶不要多管閒事，否則會將牠與阿蕭撕掉。葉鎮輝指靚寶的出現似天使，金宵大廈的人遇危險牠會現身，男女主角相遇也因牠聯繫起來，靚寶是忠的，至於狐仙不能以奸去形容，劇中舞小姐也拜狐仙求助，但跟林老師是對立的。

（即時娛樂）