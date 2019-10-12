【金宵大廈】單元逐個捉 編審羅佩清：執念比鬼更恐怖 (23:53)

《金宵大廈》以一幢奇幻大廈為背景，以前世今生的愛情故事為主軸，串連搞笑、恐怖、破禁、反映現實殘酷的單元故事，加上首集營造詭異電影感的拍攝手法打響頭炮，贏口碑與收視。劇集編審羅佩清接受《明報》訪問，坦言這是意想不到的成績，這類被認為偏鋒的劇集竟然成功「入屋」，她也要讚觀眾接受程度很大，認真唔簡單！

羅佩清喜歡看日本的恐怖片，是意識恐怖，不是單靠驚嚇影像，印象深刻是伊藤潤二的《漩渦》。她說：「故事裡沒有鬼，但人的執念好得人驚，那種變態程度令人好深刻。」《金宵大廈》也沒有鬼，雖然這幢大廈被賦予生命似的，相對人所做的更邪惡。她稱創作《金宵大廈》是新嘗試，講故事形式、表達，皆屬偏鋒並不是一般「入屋」劇種，相信有某部份觀眾喜歡但不是大眾口味。劇集播映後觀眾的接受程度是她感意外的。

劇集播映到尾聲，觀眾也知道1960年代CoCo（李施嬅）的夢是來世發生的事情，而現代的阿蕭（陳山聰）的夢境是前世的事。羅佩清指這種夢中夢，究竟誰是真的，是令人回味的地方。觀眾著緊追現代的Alex與阿蕭的故事，羅佩清卻喜歡1960年代的CoCo與旭輝，兩人吸煙吞雲吐霧的交流，舞女大班跟壞警察的戀愛，帶邪氣特別有感覺。

《金宵大廈》另一個話題王是黑貓「靚寶」身世之謎？羅佩清笑說：「我有朋友話靚寶是神獸，佢有power做到一些事，也可以說是金宵大廈的守護者。」劇中眾多角色，靚寶也是羅佩清最愛。她指靚寶不單止可愛，帶迷幻感覺又有表達能力。拍《金宵大廈》時牠才幾個月大，現在靚寶已做爸爸，拍續集時可能靚寶家族同演出呢！

羅佩清提到《金宵大廈》故事是以「執念」去推動，包括主軸故事與單元故事。觀眾太關注阿蕭與Alex，可能忽略了單元故事的內容。她希望透過不同的單元故事帶出不同訊息，「嬰」中看母愛是偉大也是殘酷，兩個媽媽的角力。媽媽為了自己的子女會犧牲別人的兒女，是動物天性，很多動物做了媽媽後也會變得兇猛。「鴉烏」看到現實比鴉烏更恐怖，是父母造成的社會問題。「娃」是偏見與岐視，「洞」裡有偷窺狂與暴露狂，他們也不敢表現真我，故事最後兩人也沒有真正認識，正是網上世界中身邊的陌生人。「金丁」的故事在創作過程中一班編劇也意見分岐，羅佩清說：「男編劇都話若果真係可以性交轉運，自己都肯。唯獨提出這故事的女編劇認為Carmen（譚凱琪）最後不要有錢仔，會回到蔡San（陸永）身邊，她相信有真愛，也給觀眾希望。」至於「美魔女」中魔鏡的出現只是引子，劇中康華追求靚是心魔。最後魔鏡爛了，要是有篇幅讓劇情發展，她還是沉醉在追求美貌中。不難聯想到有些名女人整容整到面目全非。