開騷齋唱有原因 謝安琪否認扮王菲︰可能大家覺得...... (16:46)

謝安琪（Kay）一連4場紅館演唱會昨晚結束，毀譽參半，有歌迷讚藝術性高，但也有歌迷不滿她唱得太多別人的歌，全晚扮王菲齋唱未跟觀眾交流。Kay完騷後主動說︰「這是一個無對白、無觀眾互動、無握手、無encore、無dancer、無嘉賓的演唱會，只有最真實的感情、華麗的編曲、有質感的舞台、視覺效果，我覺得已經好豐富，不想有多餘說話阻礙大家欣賞。」她也感謝古天樂幫忙拍片放在演唱會上播。

提到被批評扮王菲，Kay說︰「沒這樣想過，可能大家覺得不說話是共通點，但我有我的原因，所以對我來說這些評語是個別觀感。」她坦言為了創新，早有心理準備會收到不同的聲音，亦知道有機會跟觀眾的預期不同。她說︰「意見都在我預計之內，我覺得自己可以承擔得起。」

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對歌迷埋怨少唱舊歌，Kay說︰「我怎會不知道，但要做一個容易和大家溝通的演出，我過往已做過幾次。我想多試新鮮事，和大家一齊體驗更多。如果每個歌手都重複做歌迷一定喜愛的事，不敢踏前創新，就不會有新的經典。」一對年幼子女昨晚在台下，可擔心他們被自己殺死麥浚龍一幕嚇怕？Kay說︰「不要看輕小朋友，他們知道這是演出，接受能力幾好。」

（即時娛樂）