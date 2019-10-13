【小學同學】黃庭鋒偕母見證JM結婚：你就係風紀隊長… (19:31)

早前疑捲入錢債糾紛的無綫藝人黃庭鋒，曾遭人在將軍澳無綫電視城門外，用黑色噴漆寫大字追債，事後他已立即澄清。近日黃庭鋒孖母親去了意大利，出席文詠珊（Janice Man）的婚禮，原來二人是小學同學，認識了相當長的日子。

黃庭鋒在社交網分享今次旅程的感受外，更重提昔日跟JM的點滴：「小學六年級個（嗰）年，我好調皮多口成日要去教員室見訓導主任，當期時企係（喺）門口出面當值，一臉認真既（嘅）風紀就係你，差點唔記得，你就係個（嗰）年既（嘅）風紀隊長。當然我地（哋）既（嘅）認識仲有好多經歷，駁電話三線打聽大家想知既（嘅）情報，之後你又入左（咗）一間同你預期差好遠既（嘅）學校，唔開心左（咗）好耐，同埋會考時好辛酸我教你點樣掌握英文既（嘅）文法:))) 我都仍然好記得，認識你已經超過20年，睇住你入行經歷好多嘢，一直堅持靠自己咬緊牙關一步一步咁跨過，去到今日大家都係同一行，知道你對工作既（嘅）認真同要求比（畀）到我好多啟發。今日見證住你結婚搵到一個對你好好既（嘅）另一半，我真係戥你好開心，希望你永遠幸福快樂。多謝你 比（畀）左（咗）一個咁夢幻既（嘅）婚禮我!!!Truly proud of you」

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（即時娛樂）