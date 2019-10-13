《金宵大廈》結局 阿蕭保安變機師 跟Alex天台重遇對望 (23:40)

無綫熱播劇集《金宵大廈》今晚大結局，阿蕭（陳山聰）希望借生死邊緣之間，獲得穿越時空力量，返回過去拯救Coco（李施嬅），可惜未能一次過成功，期間發現平行時空，大廈內的人有不同際遇。在最後一次回到過去時，Coco發現阿蕭就是夢中的人，是幾十年後的人，阿蕭一度以為能夠成功拯救她，但還是失敗收場，原來Coco中了流彈，依舊早一步死去，不過死前二人卻見到流星雨…。

鏡頭之後回到現在，空姐Alex（李施嬅）從機場步出，途中見到原本住「金宵大廈」的人，已經擁有另一段人生，視障的康華跟黃祥興仍是一對，歐陽巧瑩變成大明星，高海寧一家三口相安無事，趙希洛改養寵物，黃子雄和鄧佩儀開性商店，林子善與張曦雯已是拖友，陸永和譚凱琪則是對恩愛夫妻。至於觀眾最關心的阿蕭，當Alex在天台參與同事的派對時，再有流星雨出現一刻，他以飛機師Look跟Alex擦身而過，並不自覺回望對方，同時年輕版及年老版的林哥仔，跟黑貓靚寶在對面天台望著二人。

Alex在結局時有不少旁白，似為劇情解畫，其中一段她說：「我常常繞着地球飛，有時候順時針飛，有時候逆時針飛，不知道為什麼我每次下飛機時，都有一種感覺，我是不是不小心飛到另一個時空呢？」

（即時娛樂）