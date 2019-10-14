白雪仙獲香港教育大學頒授榮譽博士學位 (16:04)

香港教育大學（教大）將於2019年11月22日的學位頒授典禮上，頒授榮譽博士學位予兩位傑出人士，以表揚他們在所屬領域推動教育及啟迪後輩所作的貢獻，他們分別為安百師教授及陳淑良博士GBS。

陳淑良博士，藝名白雪仙，為粵劇界殿堂級大老倌，畢生奉獻粵劇，矢志於保育、活化和革新這門寶貴的傳統藝術。

陳博士生於梨園家庭，自幼鍾情粵劇，13歲拜薛覺先先生為師。她堅毅不屈，加上別具天分，僅14歲之齡便擔綱正印花旦。雖然陳博士的星途順遂，依然謙虛好學，一直勤力練戲，琢磨技藝，追求完美。

自四十年代，陳博士與任劍輝女士初結台緣，「任白」傳奇由此而生，對其演藝事業影響至深。二人與著名編劇大師唐滌生先生合作無間，合力革新粵劇，一方面取京劇及崑曲之長融入劇目，另一方面改良舞台及演出效果，令通俗的粵劇娛樂蛻變成講究造詣的典雅藝術，雅俗共賞。

任白於1963年創立雛鳳鳴劇團，為新秀提供演出機會。多年來，陳博士悉心扶掖後進，孕育多位當代粵劇名人。於2004年至2019年間，陳博士更以任白慈善基金名義，親任藝術總監帶領龍劍笙女士、陳寶珠女士先後伙拍梅雪詩女士，活化多齣傳統的粵劇戲寶。

為表揚陳博士在粵劇保育及革新等方面的貢獻，香港特別行政區政府於2013年向其頒授金紫荊星章。陳博士於1996年獲香港演藝學院頒授榮譽院士，並先後獲多間大學頒發名譽或榮譽博士學位，包括香港大學（2004）、香港樹仁大學（2014）及香港中文大學（2017）。

（即時娛樂）